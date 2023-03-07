Пугакова Анна (Анисия) Павлова
Место рождения
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Павел Демидов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
29.01.1838
Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)
Рождение ребёнка
07.11.1842
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)
Рождение ребёнка
19.07.1846
Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)
Рождение ребёнка
27.12.1848
Дочь: Анисия Алексеева
Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)
Рождение ребёнка
26.05.1852
Сын: Нил Алексеев
Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)
Рождение ребёнка
13.11.1853
Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)
Смерть
Неизвестно