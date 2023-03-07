Пугакова Анна (Анисия) Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугакова Анна (Анисия) Павлова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Павел Демидов

Мать: Евдокия Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1838

Сын: Пугаков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1842

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1846

Сын: Пугаков Илья Алексеев

Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1848

Дочь: Анисия Алексеева

Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1852

Сын: Нил Алексеев

Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1853

Сын: Пугаков Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Пугаков Алексей (Иванов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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