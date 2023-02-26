Пугаков Илья Алексеев
Место рождения
Дата рождения19.07.1846
Дата смерти28.04.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1846
Бракосочетание
27.01.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1872
Сын: Ильин (Пугаков) Фёдор Ильин
Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова
Рождение ребёнка
01.03.1875
Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова
Рождение ребёнка
15.08.1876
Сын: Пугаков Флор Ильин
Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова
Рождение ребёнка
19.05.1879
Дочь: (Пугакова) Елена Ильина
Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова
Рождение ребёнка
11.12.1881
Дочь: (Пугакова) Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова
Рождение ребёнка
16.03.1885
Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова
Рождение ребёнка
05.01.1890
Дочь: Кантырева (Пугакова) Домна Ильина
Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова
Смерть
28.04.1916
Причина смерти: от натуральной