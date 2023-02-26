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Пугаков Илья Алексеев

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.07.1846

Дата смерти

28.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1846

Отец: Пугаков Алексей (Иванов)

Мать: Пугакова Анна (Анисия) Павлова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1864

Жена: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1872

Сын: Ильин (Пугаков) Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Пугаков Арсений Ильин

Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1876

Сын: Пугаков Флор Ильин

Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1879

Дочь: (Пугакова) Елена Ильина

Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1881

Дочь: (Пугакова) Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1885

Сын: Пугаков Алексей Ильин

Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1890

Дочь: Кантырева (Пугакова) Домна Ильина

Мать ребёнка: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.04.1916
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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