Кантырева (Пугакова) Домна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантырева (Пугакова) Домна Ильина

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1890

Отец: Пугаков Илья Алексеев

Мать: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1909

Муж: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1909

Сын: Кантырев Яков Ильин

Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Дочь: Фёкла Ильина

Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Сын: Кантырев Павел Ильин

Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович

Рождение ребёнка
06.07.1916

Сын: Кантырев Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кантеров Владимир Ильич

Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович

Новосибирская обл., г. Новосибирск
Смерть
Неизвестно
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