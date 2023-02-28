Кантырева (Пугакова) Домна Ильина
Место рождения
Дата рождения05.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1890
Бракосочетание
30.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1909
Сын: Кантырев Яков Ильин
Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович
Рождение ребёнка
16.08.1911
Дочь: Фёкла Ильина
Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович
Рождение ребёнка
16.08.1911
Сын: Кантырев Павел Ильин
Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович
Рождение ребёнка
06.07.1916
Сын: Кантырев Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Кошпырев (кантырев) Илья Леонович
Новосибирская обл., г. Новосибирск
Смерть
Неизвестно