Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.12.1846

Дата смерти

11.09.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1846

Отец: Никифор Парфенов

Мать: Параскева Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1864

Муж: Пугаков Илья Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1872

Сын: Ильин (Пугаков) Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Пугаков Илья Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Пугаков Арсений Ильин

Отец ребёнка: Пугаков Илья Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1876

Сын: Пугаков Флор Ильин

Отец ребёнка: Пугаков Илья Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1879

Дочь: (Пугакова) Елена Ильина

Отец ребёнка: Пугаков Илья Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1881

Дочь: (Пугакова) Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Пугаков Илья Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1885

Сын: Пугаков Алексей Ильин

Отец ребёнка: Пугаков Илья Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1890

Дочь: Кантырева (Пугакова) Домна Ильина

Отец ребёнка: Пугаков Илья Алексеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.09.1910
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.