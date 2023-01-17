Никифор Парфенов
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1820
Жена: Параскева Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1825
Сын: Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филипп Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
19.08.1830
Сын: Андрей Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
29.06.1833
Сын: Пётр Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
23.05.1836
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
17.11.1837
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Тимофей Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
13.10.1843
Сын: Иоанн Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
28.12.1846
Дочь: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Смерть
Неизвестно