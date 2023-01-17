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Никифор Парфенов

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.10.1820

Жена: Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1825

Сын: Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Филипп Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1830

Сын: Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1833

Сын: Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1836

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1837

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Рождение ребёнка
13.10.1843

Сын: Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1846

Дочь: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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