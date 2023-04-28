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Екатерина Никифорова

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.11.1837

Дата смерти

04.04.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1837

Отец: Никифор Парфенов

Мать: Параскева Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1859

Муж: Демид (Дометий) Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Матрона (Демидова)

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Демидов Иван (Дмитриев)

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Ульяния (Демидова)

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев

Рождение ребёнка
26.03.1874

Сын: Стефан (Демидов)

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1876

Сын: Пётр Демидов

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1879

Дочь: Васса Демидова

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
04.04.1915
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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