Екатерина Никифорова
Место рождения
Дата рождения17.11.1837
Дата смерти04.04.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1837
Отец: Никифор Парфенов
Мать: Параскева Васильева
Бракосочетание
13.11.1859
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Матрона (Демидова)
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Ульяния (Демидова)
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев
Рождение ребёнка
26.03.1874
Сын: Стефан (Демидов)
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев
Рождение ребёнка
19.08.1876
Сын: Пётр Демидов
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев
Рождение ребёнка
06.08.1879
Дочь: Васса Демидова
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Матвеев
Смерть
04.04.1915
Причина смерти: от натуральной