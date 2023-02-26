Демид (Дометий) Матвеев
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти11.04.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Матвей Максимов
Мать: Харитина Карпова
Бракосочетание
13.11.1859
Жена: Екатерина Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Матрона (Демидова)
Мать ребёнка: Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: (Демидова) Ульяния (Демидова)
Мать ребёнка: Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
26.03.1874
Сын: Стефан (Демидов)
Мать ребёнка: Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
19.08.1876
Сын: Пётр Демидов
Мать ребёнка: Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
06.08.1879
Дочь: Васса Демидова
Мать ребёнка: Екатерина Никифорова
Смерть
11.04.1895
Причина смерти: от натуральной