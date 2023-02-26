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Демид (Дометий) Матвеев

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1836

Дата смерти

11.04.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Матвей Максимов

Мать: Харитина Карпова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1859

Жена: Екатерина Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Матрона (Демидова)

Мать ребёнка: Екатерина Никифорова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Демидов Иван (Дмитриев)

Мать ребёнка: Екатерина Никифорова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: (Демидова) Ульяния (Демидова)

Мать ребёнка: Екатерина Никифорова

Рождение ребёнка
26.03.1874

Сын: Стефан (Демидов)

Мать ребёнка: Екатерина Никифорова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1876

Сын: Пётр Демидов

Мать ребёнка: Екатерина Никифорова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1879

Дочь: Васса Демидова

Мать ребёнка: Екатерина Никифорова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
11.04.1895
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной

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