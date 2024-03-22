Матрона (Демидова)
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти28.11.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Демид (Дометий) Матвеев
Мать: Екатерина Никифорова
Бракосочетание
18.01.1881
Муж: Ефрем Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1882
Дочь: Татьяна Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Стефанов
Рождение ребёнка
30.04.1883
Сын: Яков Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Стефанов
Рождение ребёнка
22.08.1884
Сын: Иоанн Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Стефанов
Рождение ребёнка
17.02.1886
Сын: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)
Отец ребёнка: Ефрем Стефанов
Рождение ребёнка
17.03.1892
Дочь: Дария Ефимова
Отец ребёнка: Ефрем Стефанов
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Елена Евфимова
Отец ребёнка: Ефрем Стефанов
Рождение ребёнка
27.07.1896
Сын: Никанор Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Стефанов
Рождение ребёнка
01.05.1899
Сын: Афанасий Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Стефанов
Рождение ребёнка
25.11.1900
Дочь: Екатерина (Ефремова)
Отец ребёнка: Ефрем Стефанов
Смерть
28.11.1900
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Агапия Ефимова
Отец ребёнка: Ефрем Стефанов