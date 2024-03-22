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Матрона (Демидова)

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

28.11.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Демид (Дометий) Матвеев

Мать: Екатерина Никифорова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.01.1881

Муж: Ефрем Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1882

Дочь: Татьяна Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1883

Сын: Яков Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Стефанов

Рождение ребёнка
22.08.1884

Сын: Иоанн Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1886

Сын: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)

Отец ребёнка: Ефрем Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1892

Дочь: Дария Ефимова

Отец ребёнка: Ефрем Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Елена Евфимова

Отец ребёнка: Ефрем Стефанов

Рождение ребёнка
27.07.1896

Сын: Никанор Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Афанасий Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1900

Дочь: Екатерина (Ефремова)

Отец ребёнка: Ефрем Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.11.1900
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Агапия Ефимова

Отец ребёнка: Ефрем Стефанов

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