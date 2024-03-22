Лапенков (Лепин) Тимофей (Артемиев)
Место рождения
Дата рождения17.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1886
Отец: Ефрем Стефанов
Мать: Матрона (Демидова)
Бракосочетание
21.01.1909
Жена: Пелагея Саввина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1909
Сын: Яков Тимофеев
Мать ребёнка: Пелагея Саввина
Рождение ребёнка
27.05.1911
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Пелагея Саввина
Рождение ребёнка
30.01.1914
Сын: Семён Тимофеев
Мать ребёнка: Пелагея Саввина
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Афанасий Тимофеев
Мать ребёнка: Пелагея Саввина
Военная служба
1916
рядовой 178-й пехотный Венденский полк
Смерть
Неизвестно