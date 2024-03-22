Лапенков (Лепин) Тимофей (Артемиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапенков (Лепин) Тимофей (Артемиев)

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1886

Отец: Ефрем Стефанов

Мать: Матрона (Демидова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Пелагея Саввина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1909

Сын: Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Пелагея Саввина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1911

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Пелагея Саввина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Семён Тимофеев

Мать ребёнка: Пелагея Саввина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Афанасий Тимофеев

Мать ребёнка: Пелагея Саввина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
рядовой 178-й пехотный Венденский полк
Смерть
Неизвестно
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