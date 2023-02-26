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Пелагея Саввина

Место рождения

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1909

Сын: Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1911

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Семён Тимофеев

Отец ребёнка: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Афанасий Тимофеев

Отец ребёнка: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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