Пелагея Саввина
Место рожденияд.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1909
Сын: Яков Тимофеев
Отец ребёнка: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)
Рождение ребёнка
27.05.1911
Дочь: Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)
Рождение ребёнка
30.01.1914
Сын: Семён Тимофеев
Отец ребёнка: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Афанасий Тимофеев
Отец ребёнка: Лапенков (лепин) Тимофей (Артемиев)
Смерть
Неизвестно