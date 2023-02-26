(Демидова) Ульяния (Демидова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демидова) Ульяния (Демидова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Демид (Дометий) Матвеев

Мать: Екатерина Никифорова

Рождение ребёнка
18.06.1891

Дочь: Феврония Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1895

Сын: Николай Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1898

Сын: Парфений Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Феврония Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Рождение ребёнка
05.04.1900

Дочь: Пелагея Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1902

Дочь: Анастасия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1905

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1909

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Андреев

Смерть
Неизвестно
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