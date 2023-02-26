(Демидова) Ульяния (Демидова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Демид (Дометий) Матвеев
Мать: Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
18.06.1891
Дочь: Феврония Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Рождение ребёнка
05.12.1895
Сын: Николай Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Рождение ребёнка
04.02.1898
Сын: Парфений Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Феврония Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Рождение ребёнка
05.04.1900
Дочь: Пелагея Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Рождение ребёнка
28.10.1902
Дочь: Анастасия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Рождение ребёнка
21.03.1905
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Рождение ребёнка
24.01.1909
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Андреев
Смерть
Неизвестно