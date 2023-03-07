Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Васильева

Параскева Васильева

avatar

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1799

Дата смерти

20.01.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Анастасия Лукьянова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.10.1820

Муж: Никифор Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1825

Сын: Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Парфенов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Филипп Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Парфенов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1830

Сын: Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Парфенов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1833

Сын: Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Парфенов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1836

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Никифор Парфенов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1837

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Парфенов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Тимофей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Парфенов

Рождение ребёнка
13.10.1843

Сын: Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Парфенов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1846

Дочь: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Парфенов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
20.01.1877
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close