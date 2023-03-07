Параскева Васильева
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти20.01.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Анастасия Лукьянова
Бракосочетание
20.10.1820
Муж: Никифор Парфенов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1825
Сын: Михаил Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Парфенов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филипп Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Парфенов
Рождение ребёнка
19.08.1830
Сын: Андрей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Парфенов
Рождение ребёнка
29.06.1833
Сын: Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Парфенов
Рождение ребёнка
23.05.1836
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Никифор Парфенов
Рождение ребёнка
17.11.1837
Дочь: Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Парфенов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Тимофей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Парфенов
Рождение ребёнка
13.10.1843
Сын: Иоанн Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Парфенов
Рождение ребёнка
28.12.1846
Дочь: Пугакова Хиония (Фёкла) Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Парфенов
Смерть
20.01.1877