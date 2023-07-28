Василий Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Фёдоров

Василий Фёдоров

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Илья Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Парфений Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1808

Сын: Филипп Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно