Василий Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Илья Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Парфений Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова
Рождение ребёнка
10.10.1808
Сын: Филипп Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Лукьянова
Смерть
Неизвестно