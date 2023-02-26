Кошпырев (Кантырев) Илья Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошпырев (Кантырев) Илья Леонович

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1883

Отец: Кошпарев Лев (Леонтий) Стефанов

Мать: Кошпарева Акилина Акимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1909

Жена: Кантырева Домна Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1909

Сын: Кантырев Яков Ильин

Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Дочь: Фёкла Ильина

Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Сын: Кантырев Павел Ильин

Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Варвара Ильина

Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина

Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Рождение ребёнка
06.07.1916

Сын: Кантырев Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кантеров Владимир Ильич

Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина

Новосибирская обл., г. Новосибирск
Смерть
Неизвестно
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