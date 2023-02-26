Кошпырев (Кантырев) Илья Леонович
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1883
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1909
Жена: Кантырева Домна Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1909
Сын: Кантырев Яков Ильин
Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина
Рождение ребёнка
16.08.1911
Дочь: Фёкла Ильина
Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина
Рождение ребёнка
16.08.1911
Сын: Кантырев Павел Ильин
Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Варвара Ильина
Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Рождение ребёнка
06.07.1916
Сын: Кантырев Фёдор Ильич
Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Кантырева Домна Ильина
Новосибирская обл., г. Новосибирск
Смерть
Неизвестно