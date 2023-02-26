Дария Тарасова
Место рожденияд.Мосеёнки Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Тарас Афанасиев
д.Мосеёнки Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
11.06.1832
Муж: Фёдор Иосифов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
26.10.1836
Муж: Антоний Стефанов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1838
Сын: Фёдор Антонов
Отец ребёнка: Антоний Стефанов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно