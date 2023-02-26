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Дария Тарасова

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Место рождения

д.Мосеёнки Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Тарас Афанасиев

Мать: Марина (Мария) (Афанасиева)

д.Мосеёнки Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
11.06.1832

Муж: Фёдор Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
26.10.1836

Муж: Антоний Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1838

Сын: Фёдор Антонов

Отец ребёнка: Антоний Стефанов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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