Антоний Стефанов
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1836
Жена: Дария Тарасова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1838
Сын: Фёдор Антонов
Мать ребёнка: Дария Тарасова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно