Антоний Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоний Стефанов

Антоний Стефанов

Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1836

Жена: Дария Тарасова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1838

Сын: Фёдор Антонов

Мать ребёнка: Дария Тарасова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close