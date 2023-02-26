Елена Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1881
Сын: Алексей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Константинов
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1884
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Трофим Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1885
Дочь: Мелания Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1890
Сын: Семён Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1892
Дочь: Александра Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Елена Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1895
Дочь: Феодосия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1897
Сын: Пётр Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Константинов
Смерть
Неизвестно