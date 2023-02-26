Елена Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.08.1881

Сын: Алексей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Константинов

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1884

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Трофим Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1885

Дочь: Мелания Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Семён Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1892

Дочь: Александра Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Елена Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1895

Дочь: Феодосия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1897

Сын: Пётр Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Константинов

Смерть
Неизвестно
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