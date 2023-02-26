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Пётр ст

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Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.01.1884

Дата смерти

10.02.1884

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

До 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1884

Отец: Трофим Константинов

Мать: Елена Фёдорова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.02.1884
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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