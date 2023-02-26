Пётр ст
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.01.1884
Дата смерти10.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1884
Отец: Трофим Константинов
Мать: Елена Фёдорова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.02.1884
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори