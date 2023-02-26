Фёкла Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти07.07.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.07.1807
Муж: Демид Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Анисия (Стефанова)
Отец ребёнка: Демид Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
07.07.1832