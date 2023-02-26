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Фёкла Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

07.07.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.07.1807

Муж: Демид Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Анисия (Стефанова)

Отец ребёнка: Демид Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
07.07.1832
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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