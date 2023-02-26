Параскева (Павлова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти02.05.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1821
Сын: Фёдор Борисов
Отец ребёнка: Борис Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1823
Сын: Роман Борисов
Отец ребёнка: Борис Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Борисова
Отец ребёнка: Борис Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1831
Сын: Василий Борисов
Отец ребёнка: Борис Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1834
Дочь: Александра Борисова
Отец ребёнка: Борис Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1836
Сын: Николай Борисов
Отец ребёнка: Борис Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1839
Дочь: Васса Борисова
Отец ребёнка: Борис Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Александр Борисов
Отец ребёнка: Борис Павлов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Павлов
Смерть
02.05.1845
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище