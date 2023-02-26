Параскева (Павлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева (Павлова)

Параскева (Павлова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

02.05.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1821

Сын: Фёдор Борисов

Отец ребёнка: Борис Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1823

Сын: Роман Борисов

Отец ребёнка: Борис Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Борисова

Отец ребёнка: Борис Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1831

Сын: Василий Борисов

Отец ребёнка: Борис Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1834

Дочь: Александра Борисова

Отец ребёнка: Борис Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1836

Сын: Николай Борисов

Отец ребёнка: Борис Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1839

Дочь: Васса Борисова

Отец ребёнка: Борис Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Александр Борисов

Отец ребёнка: Борис Павлов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Павлов

Смерть
02.05.1845
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close