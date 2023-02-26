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Акилина Борисова

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

18.02.1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Борис Павлов

Мать: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1845

Муж: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1848

Дочь: Мария Матвеева

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1849

Сын: Даниил Матвеев

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1852

Дочь: София Матвеева

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1854

Сын: Макарий Матвеев

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1857

Сын: Климент Матвеев

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.02.1859
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
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