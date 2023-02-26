Акилина Борисова
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти18.02.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Борис Павлов
Мать: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1845
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1848
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1849
Сын: Даниил Матвеев
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1852
Дочь: София Матвеева
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1854
Сын: Макарий Матвеев
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1857
Сын: Климент Матвеев
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.02.1859
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.