Даниил Матвеев
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1849
Отец: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков
Мать: Акилина Борисова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1871
Дочь: Агрипина Данилова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873
Сын: Мишекин Иван Данилов
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1874
Дочь: Ульяния (Давидова)
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1876
Дочь: Варвара Данилова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1879
Дочь: Терешкова Анастасия Данилова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Матрона Данилова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Федосеенкова Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1881
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1883
Дочь: Анна Данилова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1886
Дочь: Наталия Данилова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1892
Дочь: Федора Данилова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1892
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно