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Даниил Матвеев

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1849

Отец: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков

Мать: Акилина Борисова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1871

Дочь: Агрипина Данилова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873

Сын: Мишекин Иван Данилов

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1874

Дочь: Ульяния (Давидова)

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1876

Дочь: Варвара Данилова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1879

Дочь: Терешкова Анастасия Данилова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Матрона Данилова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Федосеенкова Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1881

Сын: Мишекин Фёдор Данилов

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1883

Дочь: Анна Данилова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1886

Дочь: Наталия Данилова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1892

Дочь: Федора Данилова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1892

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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