Федосеенкова (Мишекина) Евдокия Данилова
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Даниил Матвеев
Мать: Анна Афанасьева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.?.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1908
Сын: Федосеенков Филипп Петров
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Андреев
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1910
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Андреев
Рождение ребёнка
25.05.1911
Сын: Федосеенков Макарий Петров
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Андреев
д.Трубки (Сутоки тоже) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1914
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Андреев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1915
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Андреев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно