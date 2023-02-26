Федосеенкова (Мишекина) Евдокия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеенкова (Мишекина) Евдокия Данилова

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Даниил Матвеев

Мать: Анна Афанасьева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.?.1906

Муж: Федосеенков Пётр Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1908

Сын: Федосеенков Филипп Петров

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Андреев

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1910

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Андреев

Рождение ребёнка
25.05.1911

Сын: Федосеенков Макарий Петров

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Андреев

д.Трубки (Сутоки тоже) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1914

Сын: Федосеенков Пётр Петров

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Андреев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1915

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Андреев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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