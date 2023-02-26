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Мишекин Фёдор Данилов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.06.1881

Дата смерти

26.05.1882

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1881

Отец: Даниил Матвеев

Мать: Анна Афанасьева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.05.1882
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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