Мишекин Фёдор Данилов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.06.1881
Дата смерти26.05.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1881
Отец: Даниил Матвеев
Мать: Анна Афанасьева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.05.1882
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище