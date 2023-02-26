Лёщенок (Мищенко) Матвей Марков
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1825
Отец: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
Мать: Агафия Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1845
Жена: Акилина Борисова
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1848
Дочь: Мария Матвеева
Мать ребёнка: Акилина Борисова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1849
Сын: Даниил Матвеев
Мать ребёнка: Акилина Борисова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1852
Дочь: София Матвеева
Мать ребёнка: Акилина Борисова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1854
Сын: Макарий Матвеев
Мать ребёнка: Акилина Борисова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1857
Сын: Климент Матвеев
Мать ребёнка: Акилина Борисова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.06.1859
Жена: Елена Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1862
Сын: Алексей Матвеев
Мать ребёнка: Елена Васильева
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно