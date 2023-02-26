Лёщенок (Мищенко) Матвей Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёщенок (Мищенко) Матвей Марков

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

Мать: Агафия Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1845

Жена: Акилина Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1848

Дочь: Мария Матвеева

Мать ребёнка: Акилина Борисова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1849

Сын: Даниил Матвеев

Мать ребёнка: Акилина Борисова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1852

Дочь: София Матвеева

Мать ребёнка: Акилина Борисова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1854

Сын: Макарий Матвеев

Мать ребёнка: Акилина Борисова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1857

Сын: Климент Матвеев

Мать ребёнка: Акилина Борисова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.06.1859

Жена: Елена Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1862

Сын: Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Елена Васильева

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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