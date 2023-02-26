Анна Данилова
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1883
Отец: Даниил Матвеев
Мать: Анна Афанасьева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1901
Муж: Стефан Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1902
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Михайлов
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно