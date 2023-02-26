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Анна Данилова

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1883

Отец: Даниил Матвеев

Мать: Анна Афанасьева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1901

Муж: Стефан Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1902

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Михайлов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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