Ульяния (Давидова)
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1874
Отец: Даниил Матвеев
Мать: Анна Афанасьева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1893
Муж: Иван Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1896
Дочь: Наталия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1898
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1900
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1902
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1904
Сын: Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1905
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1912
Сын: Антоний Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гавриил Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно