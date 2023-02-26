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Ульяния (Давидова)

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1874

Отец: Даниил Матвеев

Мать: Анна Афанасьева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1893

Муж: Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1896

Дочь: Наталия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1898

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1900

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1902

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1904

Сын: Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1905

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1912

Сын: Антоний Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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