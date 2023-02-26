Антоний Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоний Иванов

Антоний Иванов

avatar

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.06.1912

Дата смерти

17.05.1913

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912

Отец: Иван Андреев

Мать: Ульяния (Давидова)

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1913
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Лехановском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close