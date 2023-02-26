Антоний Иванов
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.06.1912
Дата смерти17.05.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912
Отец: Иван Андреев
Мать: Ульяния (Давидова)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1913
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Лехановском кладбище