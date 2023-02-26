Иван Андреев
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1875
Отец: Андрей Лукин
Мать: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1893
Жена: Ульяния (Давидова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1896
Дочь: Наталия Иоаннова
Мать ребёнка: Ульяния (Давидова)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1898
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Ульяния (Давидова)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1900
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: Ульяния (Давидова)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1902
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Ульяния (Давидова)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1904
Сын: Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Ульяния (Давидова)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1905
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ульяния (Давидова)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1912
Сын: Антоний Иванов
Мать ребёнка: Ульяния (Давидова)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гавриил Иванов
Мать ребёнка: Ульяния (Давидова)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно