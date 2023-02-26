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Андрей Лукин

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1851

Дата смерти

15.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Лука Прокофьев

Мать: Анастасия Николаева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1871

Дочь: Мелания Андреева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1875

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1877

Сын: Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1879

Дочь: Наталия Андреева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1882

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1884

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1887

Сын: Александр Андреев

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1890

Сын: Антоний Андреев

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
13.10.1892

Дочь: Тарасова Анна Андреева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1990

Дочь: Герасимова Параскева Андреева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Яковлева

Смерть
15.02.1915
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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