Андрей Лукин
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1851
Дата смерти15.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Лука Прокофьев
Мать: Анастасия Николаева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1871
Дочь: Мелания Андреева
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1875
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1877
Сын: Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1879
Дочь: Наталия Андреева
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1882
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1884
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1887
Сын: Александр Андреев
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1890
Сын: Антоний Андреев
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
13.10.1892
Дочь: Тарасова Анна Андреева
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Герасимова Параскева Андреева
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Яковлева
Смерть
15.02.1915
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной