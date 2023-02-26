Мелания Андреева
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.12.1871
Дата смерти04.10.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1871
Отец: Андрей Лукин
Бракосочетание
04.11.1890
Муж: Михаил Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1891
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
20.07.1893
Сын: Илья Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
23.06.1896
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
22.06.1898
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
17.07.1901
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
24.09.1902
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Смерть
04.10.1902
Причина смерти: от родов