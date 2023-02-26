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Мелания Андреева

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.12.1871

Дата смерти

04.10.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1871

Отец: Андрей Лукин

Мать: (Яковлева) Екатерина Яковлева

Бракосочетание
04.11.1890

Муж: Михаил Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1891

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Рождение ребёнка
20.07.1893

Сын: Илья Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1896

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1898

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1901

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1902

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
04.10.1902
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов

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