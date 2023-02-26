Михаил Васильев
Место рожденияд.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1890
Жена: Мелания Андреева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1891
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Мелания Андреева
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1893
Сын: Илья Михайлов
Мать ребёнка: Мелания Андреева
Рождение ребёнка
23.06.1896
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Мелания Андреева
Рождение ребёнка
22.06.1898
Дочь: Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Мелания Андреева
Рождение ребёнка
17.07.1901
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Мелания Андреева
Рождение ребёнка
24.09.1902
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Мелания Андреева
Бракосочетание
19.01.1903
Жена: Евдокия Саввина
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно