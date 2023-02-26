Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Васильев

Михаил Васильев

avatar

Место рождения

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1890

Жена: Мелания Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1891

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Мелания Андреева

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1893

Сын: Илья Михайлов

Мать ребёнка: Мелания Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1896

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Мелания Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1898

Дочь: Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Мелания Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1901

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Мелания Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1902

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Мелания Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Евдокия Саввина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close