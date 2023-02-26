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Татьяна Андреева

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1882

Отец: Андрей Лукин

Мать: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1898

Муж: Иван (Георгиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван (Георгиев)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.11.1902

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван (Георгиев)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван (Георгиев)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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