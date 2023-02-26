Татьяна Андреева
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1882
Отец: Андрей Лукин
Мать: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1898
Муж: Иван (Георгиев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван (Георгиев)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.11.1902
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван (Георгиев)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван (Георгиев)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно