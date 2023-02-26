Иоанн Андреев
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.01.1877
Дата смерти04.06.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1877
Отец: Андрей Лукин
Мать: Екатерина Яковлева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.06.1878
Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище