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Иоанн Андреев

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.01.1877

Дата смерти

04.06.1878

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1877

Отец: Андрей Лукин

Мать: Екатерина Яковлева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.06.1878
Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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