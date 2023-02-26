Борис Павлов
Место рожденияд.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.07.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1800
Отец: Павел Исидоров
Мать: Ирина Спиридонова
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1821
Сын: Фёдор Борисов
Мать ребёнка: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1823
Сын: Роман Борисов
Мать ребёнка: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Борисова
Мать ребёнка: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1831
Сын: Василий Борисов
Мать ребёнка: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1834
Дочь: Александра Борисова
Мать ребёнка: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1836
Сын: Николай Борисов
Мать ребёнка: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1839
Дочь: Васса Борисова
Мать ребёнка: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Александр Борисов
Мать ребёнка: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева (Павлова)
Смерть
Неизвестно