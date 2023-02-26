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Борис Павлов

Место рождения

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.07.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1800

Отец: Павел Исидоров

Мать: Ирина Спиридонова

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1821

Сын: Фёдор Борисов

Мать ребёнка: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1823

Сын: Роман Борисов

Мать ребёнка: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Борисова

Мать ребёнка: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1831

Сын: Василий Борисов

Мать ребёнка: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1834

Дочь: Александра Борисова

Мать ребёнка: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1836

Сын: Николай Борисов

Мать ребёнка: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1839

Дочь: Васса Борисова

Мать ребёнка: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Александр Борисов

Мать ребёнка: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева (Павлова)

Смерть
Неизвестно
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