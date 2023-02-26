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Василий Борисов

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.03.1831

Дата смерти

12.11.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1831

Отец: Борис Павлов

Мать: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1850

Жена: Евдокия (Евмениева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1855

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1857

Дочь: Ефросиния Васильева

Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1864

Сын: Михей Васильев

Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1872

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1875

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Антоний Васильев

Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Устина Васильева

Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Евмениева)

Смерть
12.11.1888
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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