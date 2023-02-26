Василий Борисов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.03.1831
Дата смерти12.11.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1831
Отец: Борис Павлов
Мать: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1850
Жена: Евдокия (Евмениева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1855
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1857
Дочь: Ефросиния Васильева
Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1864
Сын: Михей Васильев
Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)
Рождение ребёнка
30.06.1872
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)
Рождение ребёнка
16.05.1875
Сын: Пётр Васильев
Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Антоний Васильев
Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Устина Васильева
Мать ребёнка: Евдокия (Евмениева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Евмениева)
Смерть
12.11.1888