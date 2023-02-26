Ирина Спиридонова
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1773
Дата смерти11.04.1824
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Спиридон
Мать: не указана
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1793
Муж: Павел Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1794
Сын: Никита Павлов
Отец ребёнка: Павел Исидоров
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1796
Сын: Илья Павлов
Отец ребёнка: Павел Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1797
Сын: Терентий Исидоров
Отец ребёнка: Павел Исидоров
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1800
Сын: Борис Павлов
Отец ребёнка: Павел Исидоров
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1803
Дочь: Мавра Павлова
Отец ребёнка: Павел Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806
Дочь: Варвара Павлова
Отец ребёнка: Павел Исидоров
Рождение ребёнка
09.06.1807
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Павел Исидоров
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.04.1824
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1825
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1829
Дочь: Мавра Павлова
Отец ребёнка: Павел Исидоров