Ирина Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Спиридонова

Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

11.04.1824

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Спиридон

Мать: не указана

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1793

Муж: Павел Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1794

Сын: Никита Павлов

Отец ребёнка: Павел Исидоров

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1796

Сын: Илья Павлов

Отец ребёнка: Павел Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1797

Сын: Терентий Исидоров

Отец ребёнка: Павел Исидоров

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1800

Сын: Борис Павлов

Отец ребёнка: Павел Исидоров

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1803

Дочь: Мавра Павлова

Отец ребёнка: Павел Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Варвара Павлова

Отец ребёнка: Павел Исидоров

Рождение ребёнка
09.06.1807

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел Исидоров

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.04.1824
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1825

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1829

Дочь: Мавра Павлова

Отец ребёнка: Павел Исидоров

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