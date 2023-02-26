Александр Борисов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смерти23.10.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Борис Павлов
Мать: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.07.1882
Жена: Мария Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1882
отставной рядовой
Смерть
23.10.1898
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд