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Александр Борисов

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

23.10.1898

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Борис Павлов

Мать: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.07.1882

Жена: Мария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1882
отставной рядовой
Смерть
23.10.1898
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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