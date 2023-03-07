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Леоненкова Наталия Романова

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Роман Борисов

Мать: Матрона Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.01.1885

Муж: Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: Мария Демьянова

Отец ребёнка: Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1892

Сын: Леоненков Иван (Демьянов)

Отец ребёнка: Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1893

Сын: Леоненков Павел (Демьянов)

Отец ребёнка: Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1896

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1899

Дочь: Анна Демидова

Отец ребёнка: Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1902

Дочь: Татьяна Дамианова

Отец ребёнка: Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1904

Сын: Леоненков Иван Дамианов

Отец ребёнка: Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Параскева Демидова

Отец ребёнка: Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов

Смерть
Неизвестно
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