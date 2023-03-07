Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1886
Дочь: Мария Демьянова
Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова
Рождение ребёнка
19.06.1892
Сын: Леоненков Иван (Демьянов)
Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова
Рождение ребёнка
01.10.1893
Сын: Леоненков Павел (Демьянов)
Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова
Рождение ребёнка
30.06.1896
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова
Рождение ребёнка
07.02.1899
Дочь: Анна Демидова
Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова
Рождение ребёнка
12.01.1902
Дочь: Татьяна Дамианова
Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова
Рождение ребёнка
21.09.1904
Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Параскева Демидова
Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова
Смерть
Неизвестно