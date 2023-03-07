Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоненков Дамиан (Демьян) Иосифов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1885

Жена: Леоненкова Наталия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: Мария Демьянова

Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1892

Сын: Леоненков Иван (Демьянов)

Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1893

Сын: Леоненков Павел (Демьянов)

Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1896

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1899

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1902

Дочь: Татьяна Дамианова

Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1904

Сын: Леоненков Иван Дамианов

Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Параскева Демидова

Мать ребёнка: Леоненкова Наталия Романова

Смерть
Неизвестно
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