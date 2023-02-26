Левоненко Иосиф Леонтиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти19.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Леон Трофимов
Мать: Матрона Григорьева
Бракосочетание
31.05.1848
Жена: Мария Карпова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1849
Дочь: Надежда Иосифова
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
14.10.1850
Сын: Ефимий Иосифов
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
19.07.1853
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
07.11.1855
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
07.11.1855
Дочь: Феоктиста Иосифов
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
19.04.1858
Сын: Василий Иосифов
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
20.07.1859
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
23.09.1861
Сын: Сергей Иосифов
Мать ребёнка: Мария Карпова
Смерть
19.08.1895