Левоненко Иосиф Леонтиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левоненко Иосиф Леонтиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

19.08.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Леон Трофимов

Мать: Матрона Григорьева

Бракосочетание
31.05.1848

Жена: Мария Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1849

Дочь: Надежда Иосифова

Мать ребёнка: Мария Карпова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1850

Сын: Ефимий Иосифов

Мать ребёнка: Мария Карпова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1853

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Мария Карпова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1855

Сын: Науменков Михаил Иосифов

Мать ребёнка: Мария Карпова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1855

Дочь: Феоктиста Иосифов

Мать ребёнка: Мария Карпова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1858

Сын: Василий Иосифов

Мать ребёнка: Мария Карпова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1859

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: Мария Карпова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1861

Сын: Сергей Иосифов

Мать ребёнка: Мария Карпова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.08.1895
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область