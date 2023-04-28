Ефимий Иосифов
Место рождения
Дата рождения14.10.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1850
Отец: Левоненко Иосиф Леонтиев
Мать: Мария Карпова
Рождение ребёнка
07.09.1871
Сын: Иосиф Ефимов
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
09.03.1875
Дочь: Дария Ефимова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
04.12.1876
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
09.02.1879
Дочь: Федора Ефимова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Бракосочетание
06.11.1881
Жена: Фёкла Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ефимова
Смерть
Неизвестно