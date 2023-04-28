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Ефимий Иосифов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.10.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1850

Отец: Левоненко Иосиф Леонтиев

Мать: Мария Карпова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1871

Сын: Иосиф Ефимов

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1875

Дочь: Дария Ефимова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1876

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1879

Дочь: Федора Ефимова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1881

Жена: Фёкла Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ефимова

Смерть
Неизвестно
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