Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

28.06.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1871

Сын: Иосиф Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1875

Дочь: Дария Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1876

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1879

Дочь: Федора Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимий Иосифов

Смерть
28.06.1881
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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