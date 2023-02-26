Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти28.06.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1871
Сын: Иосиф Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Иосифов
Рождение ребёнка
09.03.1875
Дочь: Дария Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Иосифов
Рождение ребёнка
04.12.1876
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Иосифов
Рождение ребёнка
09.02.1879
Дочь: Федора Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимий Иосифов
Смерть
28.06.1881