Мария Карпова
Место рожденияд.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.07.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1830
Отец: Карп (Дмитриев)
Мать: Стефанида Флорова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1849
Дочь: Надежда Иосифова
Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев
Рождение ребёнка
14.10.1850
Сын: Ефимий Иосифов
Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев
Рождение ребёнка
19.07.1853
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев
Рождение ребёнка
07.11.1855
Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев
Рождение ребёнка
07.11.1855
Дочь: Феоктиста Иосифов
Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев
Рождение ребёнка
19.04.1858
Сын: Василий Иосифов
Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев
Рождение ребёнка
20.07.1859
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев
Рождение ребёнка
23.09.1861
Сын: Сергей Иосифов
Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев
Смерть
Неизвестно