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Мария Карпова

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Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.07.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1830

Отец: Карп (Дмитриев)

Мать: Стефанида Флорова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1848

Муж: Левоненко Иосиф Леонтиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1849

Дочь: Надежда Иосифова

Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1850

Сын: Ефимий Иосифов

Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1853

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1855

Сын: Науменков Михаил Иосифов

Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1855

Дочь: Феоктиста Иосифов

Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1858

Сын: Василий Иосифов

Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1859

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1861

Сын: Сергей Иосифов

Отец ребёнка: Левоненко Иосиф Леонтиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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