Карп (Дмитриев)
Место рожденияд.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1819
Сын: Трофим Карпов
Мать ребёнка: Стефанида Флорова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1825
Сын: Павел Карпов
Мать ребёнка: Стефанида Флорова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Роман Карпов
Мать ребёнка: Стефанида Флорова
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1830
Дочь: Мария Карпова
Мать ребёнка: Стефанида Флорова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1833
Дочь: Матрона Карпова
Мать ребёнка: Стефанида Флорова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1836
Дочь: Мелания Карпова
Мать ребёнка: Стефанида Флорова
Бракосочетание
20.07.1836
Жена: Ирина Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно