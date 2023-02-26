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Карп (Дмитриев)

Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1819

Сын: Трофим Карпов

Мать ребёнка: Стефанида Флорова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1825

Сын: Павел Карпов

Мать ребёнка: Стефанида Флорова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Роман Карпов

Мать ребёнка: Стефанида Флорова

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1830

Дочь: Мария Карпова

Мать ребёнка: Стефанида Флорова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1833

Дочь: Матрона Карпова

Мать ребёнка: Стефанида Флорова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1836

Дочь: Мелания Карпова

Мать ребёнка: Стефанида Флорова

Бракосочетание
20.07.1836

Жена: Ирина Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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