Павел Карпов
Место рожденияд.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.01.1825
Дата смерти02.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1825
Отец: Карп (Дмитриев)
Мать: Стефанида Флорова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1847
Жена: Ксения Малахиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1848
Дочь: Елизавета Павлова
Мать ребёнка: Ксения Малахиева
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1849
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Ксения Малахиева
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Алексей Павлов
Мать ребёнка: Ксения Малахиева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Клюев Платон Павлов
Мать ребёнка: Ксения Малахиева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1858
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Ксения Малахиева
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1858
отпущенный по билету рядовой Бутырского пехотного полка
Смерть
02.04.1880
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.