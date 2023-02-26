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Павел Карпов

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Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.01.1825

Дата смерти

02.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1825

Отец: Карп (Дмитриев)

Мать: Стефанида Флорова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1847

Жена: Ксения Малахиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1848

Дочь: Елизавета Павлова

Мать ребёнка: Ксения Малахиева

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1849

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Ксения Малахиева

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Алексей Павлов

Мать ребёнка: Ксения Малахиева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Клюев Платон Павлов

Мать ребёнка: Ксения Малахиева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1858

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Ксения Малахиева

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1858
отпущенный по билету рядовой Бутырского пехотного полка
Смерть
02.04.1880
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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