Клюев Платон Павлов
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
До 1855
Отец: Павел Карпов
Мать: Ксения Малахиева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1874
Дочь: Параскева Платонова
Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1876
Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1881
Сын: Клюев Федот Платонов
Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1882
Дочь: Ирина Платонова
Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Клюев Павел Платонов
Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова
Рождение ребёнка
28.01.1886
Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1887
Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1891
Дочь: Анастасия Платонова
Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893
Дочь: Ксения Платонова
Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюева Фёкла Титова
Смерть
Неизвестно