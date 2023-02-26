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Клюев Платон Павлов

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Павел Карпов

Мать: Ксения Малахиева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1874

Дочь: Параскева Платонова

Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1876

Сын: Клюев Косьма Платонов

Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1881

Сын: Клюев Федот Платонов

Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1882

Дочь: Ирина Платонова

Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Клюев Павел Платонов

Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова

Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Клюева Василий Платонов

Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1887

Сын: Клюев Пётр Платонович

Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1891

Дочь: Анастасия Платонова

Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893

Дочь: Ксения Платонова

Мать ребёнка: Клюева Фёкла Титова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Фёкла Титова

Смерть
Неизвестно
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