Клюев Федот Платонов
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.02.1881
Дата смерти13.06.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1881
Отец: Клюев Платон Павлов
Мать: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.06.1881
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.