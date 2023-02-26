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Клюев Федот Платонов

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.02.1881

Дата смерти

13.06.1881

Пол

Мужской

Отец

До 1855 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1881

Отец: Клюев Платон Павлов

Мать: Клюева Фёкла Титова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.06.1881
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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