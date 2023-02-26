Клюева Фёкла Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Фёкла Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

17.10.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1874

Дочь: Параскева Платонова

Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1876

Сын: Клюев Косьма Платонов

Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1881

Сын: Клюев Федот Платонов

Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1882

Дочь: Ирина Платонова

Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Клюев Павел Платонов

Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов

Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Клюева Василий Платонов

Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1887

Сын: Клюев Пётр Платонович

Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1891

Дочь: Анастасия Платонова

Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893

Дочь: Ксения Платонова

Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Платон Павлов

Смерть
17.10.1898
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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