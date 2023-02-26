Клюева Фёкла Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти17.10.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1874
Дочь: Параскева Платонова
Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1876
Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1881
Сын: Клюев Федот Платонов
Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1882
Дочь: Ирина Платонова
Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Клюев Павел Платонов
Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов
Рождение ребёнка
28.01.1886
Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1887
Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1891
Дочь: Анастасия Платонова
Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893
Дочь: Ксения Платонова
Отец ребёнка: Клюев Платон Павлов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюев Платон Павлов
Смерть
17.10.1898
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки