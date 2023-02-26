Клюева Василий Платонов
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.01.1886
Дата смерти23.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1886
Отец: Клюев Платон Павлов
Мать: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.05.1886
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.